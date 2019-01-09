Zuhal Topal'la Sofrada Merve kimdir kaynana Altın olay

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 7 - 11 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Merve Lale ve kaynanası Altın Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Merve Lale ve Kayınvalidesi Altın Hanım Kimdir? Çarşamba günü kaynanaları misafir edecek olan Merve Hanım, aslen Bursalı ve 28 yaşında. Biraz ağır kanlı olan Merve Hanım oldukça iddialı... Kayınvalide Altın Hanım ise gerek tavırları gerek sözleriyle haftaya damgasını vuracak...

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.