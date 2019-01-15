Zuhal Topal'la Sofrada kaynana Meliha kimdir müzisyen gelin Yeliz'e bakın

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 14 - 18 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Yeliz Kaygusuz ve kaynanası Meliha Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Yeliz Kaygusuz ve kaynanası Meliha Hanım kimdir? 15 Ocak Salı günü ter dökecek olan 36 yaşında olan Yeliz hanım, 2 yıllık evli. Türk Halk Müziği solisti olan Yeliz hanım, sesi kadar yemeklerinde de iddialı olduğunu belirtiyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.