Zuhal Topal'la Sofrada kaynana Gönül kimdir gelini Hicran'a bakın

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 14 - 18 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Hicran Koç ve kaynanası Gönül Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Hicran Koç ve kaynanası Gönül Hanım kimdir? 17 Ocak Perşembe günü yarışmacısı 40 yaşında. 3 çocuk annesi olan Hicran hanımın titizlik takıntısı var. Hicran hanım mutfakta gerçek bir lezzet makinesi. Kayınvalide Gönül hanım sevecen ve naif bir insan, ayrıca unutkan.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.