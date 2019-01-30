Zuhal Topal'la Sofrada Karslı gelin İlkay'a bakın kaynana Nezahat kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ter dökecek olan İlkay Devrim ve kayınvalidesi Nezahat Devrim kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

İlkay Devrim ve kayınvalidesi Nezahat Devrim kimdir? Çarşamba günü ter dökecek olan İlkay, 24 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Karslı gelin, mutfakta kendisine çok güveniyor. Nezahat hanım ise naif ama biraz muhalif birisi. İkili gözünü şimdiden büyük ödüle dikmiş durumda.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.