Zuhal Topal'la Sofra'da Hülya'ya bakın dominant kaynana Binnur nereli

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 4 - 8 Şubat tarihleri arasında ter dökecek olan Hülya Siyaka ve kaynanası Binnur Siyaka Ayta kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Hülya Siyaka ve kaynanası Binnur Siyaka kimdir? 5 Şubat Salı günü yarışmacısı Hülya Hanım, 34 yaşında ve 10 yıllık evli. Yarışmaya Ankara’dan katılan gelin-kaynanana da iddialı olduklarını dile getiriyorlar. Hülya Hanım, hızlı çevik ve gayretli bir kişiyken, kayınvalidesi Birnur Hanım ise biraz dominant ama zarif ve naif birisi...

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.