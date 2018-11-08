Zuhal Topalla Sofrada Hülya kimdir sivri dilli kaynanası Halime Hanıma bakın

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 5-12 Kasım tarihleri arasında ter dökecek olan Hülya ve Kayınvalidesi Halime Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Hülya Taşköprü ve Kaynanası Halime Hanım kimdir? 24 yaşındaki Hülya, perşembe günü ter dökecek. 2 yıllık evli olan yarışmacı, gerçek bir lezzet tutkunu olduğunu ileri sürüyor. Kayınvalidesi Halime Hanım ise sivri dilli ama bir o kadar da merhametli.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.