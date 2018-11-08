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Zuhal Topalla Sofrada Hülya kimdir sivri dilli kaynanası Halime Hanıma bakın

Zuhal Topalla Sofrada Hülya kimdir sivri dilli kaynanası Halime Hanıma bakın

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları arasında bulunan Hülya ve Kayınvalidesi Halime Hanım merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada Hülya kimdir kaç yaşında? Kaynanası Halime hanım nereli? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'da 8 Kasım 2018 tarihinin yarışmacıları...

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 14:33 - Güncelleme: 08-11-2018 14:33

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 5-12 Kasım tarihleri arasında ter dökecek olan Hülya ve Kayınvalidesi Halime Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Hülya Taşköprü ve Kaynanası Halime Hanım kimdir? 24 yaşındaki Hülya, perşembe günü ter dökecek. 2 yıllık evli olan yarışmacı, gerçek bir lezzet tutkunu olduğunu ileri sürüyor. Kayınvalidesi Halime Hanım ise sivri dilli ama bir o kadar da merhametli.

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 Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

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