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Zuhal Topal'la Sofra'da Hasret nereli sportif kaynana Nurten kimdir

Zuhal Topal'la Sofra'da Hasret nereli sportif kaynana Nurten kimdir

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün yani 1 Şubat Cuma günü yarışacak olan Hasret Ural ve kayınvalidesi Nurten Kangal kimdir sorusunun yanıtı belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 15:46 - Güncelleme: 01-02-2019 15:46

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ter dökecek olan Hasret Ural ve kayınvalidesi Nurten Kangal kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Hasret Ural ve kayınvalidesi Nurten Kangal kimdir? 10 bin liralık büyük ödülün belli olacağı haftanın finalinde yarışacak olan Hasret ise 24 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Gelin hanım yemekleriyle rakiplerine meydan okuyor. Kaynana Nurten ise aktif, sportif ve lezzet konusunda dedektif gibi. İkili şimdiden gözünü büyük ödüle dikmiş durumda.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz. 

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