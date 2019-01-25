Zuhal Topal'la Sofrada Gülşah ve süslü kaynanası Esin Hanım kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 21 -25 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Gülşah Urcan ve kaynanası Esin Urcan kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Gülşah Urcan ve kaynanası Esin Urcan kimdir? 10 bin liralık büyük ödülün belli olacağı haftanın finalinde yarışacak olan Gülşah Urcan, 33 yaşında ve 12 yıllık evli. 2 çocuk annesi olan gelin hanım tam bir mutfak düşkünü. Gülşah hanım neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekecek birisi. Kayınvalide Esin hanım ise güler yüzlü ve çok süslü.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.