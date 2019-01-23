Zuhal Topal'la Sofrada Gamze kimdir dediğim dedik kaynana Zeliha'ya bakın

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 21 -25 Ocak haftası yarışacak olan Sena - Hatice, Filiz - Suzan, Gamze - Zehra, Zeynep - Zeliha ve Gülşah - Esin çiftleri çiftlerine dair merak edilen her şeyi sizler için derledik...

Fox TV ekranlarının fenomen yemek yarışması Zuhal Topalla Sofrada, yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 21 - 25 Ocak tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada; Sena - Hatice, Filiz - Suzan, Gamze - Zehra, Zeynep - Zeliha ve Gülşah - Esin çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar Sena - Hatice, Filiz - Suzan, Gamze - Zehra, Zeynep - Zeliha ve Gülşah - Esin çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları...

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Sena Serçeoğlu ve kaynanası Hatice Hanım kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Sena, 23 yaşında. 3 buçuk senelik evli olan yarışmacı aslen Bingöllü. Kayınvalide Hatice Hanım ise inatçı ve heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Twitter

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Filiz Çetin ve kaynanası Suzan Hanım kimdir? 22 Ocak Salı günü yarışmacısı Filiz Çetin, 35 yaşında ve 13 yıllık evli. İki çocuk annesi olan yarışmacı, heyecanlı ve enerjik olduğunu söylüyor. Kayınvalide Suzan Hanım ise sevecen ve dobra ve biraz ilgi meraklısı... Twitter

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