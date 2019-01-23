Zuhal Topal'la Sofrada Gamze kimdir dediğim dedik kaynana Zeliha'ya bakın

Fox TV ekranlarının fenomen yemek yarışması Zuhal Topalla Sofrada, yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 21 - 25 Ocak tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada; Sena - Hatice, Filiz - Suzan, Gamze - Zehra, Zeynep - Zeliha ve Gülşah - Esin çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar Sena - Hatice, Filiz - Suzan, Gamze - Zehra, Zeynep - Zeliha ve Gülşah - Esin çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları...
Sena Serçeoğlu ve kaynanası Hatice Hanım kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Sena, 23 yaşında. 3 buçuk senelik evli olan yarışmacı aslen Bingöllü. Kayınvalide Hatice Hanım ise inatçı ve heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Gamze Arapkirli ve kaynanası Zehra Arapkirli kimdir? Çarşamba günü ter dökecek olan Gamze Arapkirli, 23 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Ardahanlı olan gelin hanım, 1 çocuk sahibi. Kayınvalide Zehra hanım Sivaslı...
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