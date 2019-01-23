Zuhal Topal'la Sofrada bugün gelin Gamze kimdir kaynana Zehra nereli

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 21 -25 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Gamze Arapkirli ve kaynanası Zehra Arapkirli kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Gamze Arapkirli ve kaynanası Zehra Arapkirli kimdir? Çarşamba günü ter dökecek olan Gamze Arapkirli, 23 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Ardahanlı olan gelin hanım, 1 çocuk sahibi. Kayınvalide Zehra hanım Sivaslı...

Zuhal Topal'la Sofrada Gamze kimdir dediğim dedik kaynana Zeliha'ya bakın HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.