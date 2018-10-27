Zuhal Topalla Sofrada birincisi işte 10 bin liralık ödülün sahibi

FOX TV'nin sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada'da 9. haftanın final günü tamamlandı.Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda haftanın son gününde sunucu Zuhal Topal, 10 bin liralık büyük ödülü kazanan yarışmacıyı açıkladı.

Zuhal Topalla Sofrada 26 Ekim Kazananı: Alınan sonuçlara göre; Hatice hanımın gelini Melek, 24 puanla haftanın kazananı olup 10 bin liralık ödülü aldı.

Melek Özdemir ve Kaynanası Hatice Hanım Kimdir?: Salı günü yarışan Melek Özdemir, 29 yaşında. 3 çocuk sahibi olan yarışmacı, tam 11 yıllık evli. Gezmeyi seven, yemeklere aşık ve çılgın birisi olduğunu belirtiyor. Kayınvalidesi Hafize Hanım ise inatçı, iddialı ve sivri dilli olduğunu söylüyor.

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