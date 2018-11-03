Zuhal Topalla Sofrada birincisi 2 Kasım işte 10 bin liralık ödülün sahibi

FOX TV'nin sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada'da 10. haftanın final günü tamamlandı.Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda haftanın son gününde sunucu Zuhal Topal, 10 bin liralık büyük ödülü kazanan yarışmacıyı açıkladı.

Zuhal Topalla Sofrada 2 Kasım Kazananı: Alınan sonuçlara göre; Hatice Hanımın gelini Lütfiye, birinci olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Lütfiye ve Kaynanası Hatice Hanım Kimdir? Haftanın final gününde ter dökecek olan Lütfiye, 42 yaşında. Öğretmen olan yarışmcı, adana lezzetlerinin uzmanı olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Hatice hanım ile el ele verdiler ve büyük ödüle göz diktiler.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.