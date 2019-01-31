Zuhal Topal'la Sofrada Betül kimdir kaynanası Zeliha Hanım olay

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ter dökecek olan Betül Sancak ve kayınvalidesi Zeliha Kaska kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Betül Sancak ve kayınvalidesi Zeliha Kaska kimdir? 31 Ocak Perşembe günü yarışmacısı Betül, 28 yaşında ve 2 yıllık da evli. Eşi uluslararası bir otelde aşcılık yapan yarışmacı çok iddialı. Kayınvalide Zeliha Hanım ise bu haftaya damga vuracak olan kayınvalide olarak dikkat çekiyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.