Zuhal Topal'la Sofrada Berna'ya bakın kaynanası Meliha Hanım kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 29 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında ter dökecek olan Berna Doğan ve Kayınvalidesi Meliha Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:
Berna Doğan ve Kaynanası Meliha Yaman Kimdir? 37 yaşındaki Berna haftanın üçüncü gününde yarışıyor. Yarışmacı tam bir sportmen. Kayınvalidesi Meliha hanım ise geliniyle iyi bir takım olup yarışmanın galibi olacaklarını söylüyor.
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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.
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23.10.1976 Zuhal Topal Türk sinema tiyatro ve dizi oyuncusudur.23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi ve film oyunculuğu yapmaktadır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteri cDEVAMI »
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