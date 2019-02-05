Zuhal Topal'la Sofra'da Başak kimdir kaynana Esengül hanım ağaymış

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 4 - 8 Şubat tarihleri arasında ter dökecek olan Başak Kestaneyaprağı ve kaynanası Esengül Ayta kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Başak Kestaneyaprağı ve kaynanası Esengül Ayta kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Başak Hanım, gelecek yaza evlenmeyi planlıyor. Kendisini hanım ağa olarak nitelendiren Esengül Hanım ise tam bir lezzet tutkunu olduğunu iddia ediyor. Adanalı olan Kayınvalide-gelin, bir hayli iddialılar.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.