Zuhal Topal'la Sofrada Azerbaycanlı gelin Nöğreste'ye bakın Ruhşan kaynana kimdir

Fox TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında yarışacak olan Seda - Ruhşan, Nöğreste - Beyhan, İlkay - Nezahat, Betül - Zeliha, Hasret - Nurten çiftlerine dair merak edilen her şey ortaya çıktı.

Fox TV ekranlarının fenomen yemek yarışması 'Zuhal Topal'la Sofrada' yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada; Seda - Ruhşan, Nöğreste - Beyhan, İlkay - Nezahat, Betül - Zeliha, Hasret - Nurten çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar; Seda - Ruhşan, Nöğreste - Beyhan, İlkay - Nezahat, Betül - Zeliha, Hasret - Nurten çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları... Twitter

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Seda Gül ve kayınvalidesi Ruhşan Kaya kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Seda, 21 yaşında ve henüz 2 aylık nişanlı… Kahramanmaraşlı olan gelin hanım, hızlı, atik ve oldukça heyecanlı. Kaynanası Ruhşan Hanım ise neşeli, eğlenceli ve oldukça da hırslı birisi… Twitter

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Nöğreste İsmailova ve kayınvalidesi Beyhan Musaoğlu kimdir? 29 Ocak Salı günü yarışmacısı Azerbaycan uyruklu Nöğreste Hanım, 23 yaşında. Gelin hanım henüz 3 aylık nişanlı. Kayınvalidesi Beyhan hanım ise 10 bin TL’lik ödülü kazanıp, düğün hazırlığı yapmak istiyor. Twitter

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