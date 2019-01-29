Zuhal Topal'la Sofrada Azerbaycanlı gelin Nöğreste'ye bakın Ruhşan kaynana kimdir

Fox TV ekranlarının fenomen yemek yarışması 'Zuhal Topal'la Sofrada' yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada; Seda - Ruhşan, Nöğreste - Beyhan, İlkay - Nezahat, Betül - Zeliha, Hasret - Nurten çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar; Seda - Ruhşan, Nöğreste - Beyhan, İlkay - Nezahat, Betül - Zeliha, Hasret - Nurten çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları...
Seda Gül ve kayınvalidesi Ruhşan Kaya kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Seda, 21 yaşında ve henüz 2 aylık nişanlı… Kahramanmaraşlı olan gelin hanım, hızlı, atik ve oldukça heyecanlı. Kaynanası Ruhşan Hanım ise neşeli, eğlenceli ve oldukça da hırslı birisi…
İlkay Devrim ve kayınvalidesi Nezahat Devrim kimdir? Çarşamba günü ter dökecek olan İlkay, 24 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Karslı gelin, mutfakta kendisine çok güveniyor. Nezahat hanım ise naif ama biraz muhalif birisi. İkili gözünü şimdiden büyük ödüle dikmiş durumda.
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