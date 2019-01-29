Zuhal Topal'la Sofrada Azerbaycanlı gelin Nöğreste'ye bakın Ruhşan kaynana kimdir

Fox TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında yarışacak olan Seda - Ruhşan, Nöğreste - Beyhan, İlkay - Nezahat, Betül - Zeliha, Hasret - Nurten çiftlerine dair merak edilen her şey ortaya çıktı.

Zuhal Topal'la Sofrada Azerbaycanlı gelin Nöğreste'ye bakın Ruhşan kaynana kimdir

Fox TV ekranlarının fenomen yemek yarışması 'Zuhal Topal'la Sofrada' yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada; Seda - Ruhşan, Nöğreste - Beyhan, İlkay - Nezahat, Betül - Zeliha, Hasret - Nurten çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar; Seda - Ruhşan, Nöğreste - Beyhan, İlkay - Nezahat, Betül - Zeliha, Hasret - Nurten çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları...

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Zuhal Topal'la Sofrada Azerbaycanlı gelin Nöğreste'ye bakın Ruhşan kaynana kimdir

Seda Gül ve kayınvalidesi Ruhşan Kaya kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Seda, 21 yaşında ve henüz 2 aylık nişanlı… Kahramanmaraşlı olan gelin hanım, hızlı, atik ve oldukça heyecanlı. Kaynanası Ruhşan Hanım ise neşeli, eğlenceli ve oldukça da hırslı birisi…

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Zuhal Topal'la Sofrada Azerbaycanlı gelin Nöğreste'ye bakın Ruhşan kaynana kimdir

Nöğreste İsmailova ve kayınvalidesi Beyhan Musaoğlu kimdir? 29 Ocak Salı günü yarışmacısı Azerbaycan uyruklu Nöğreste Hanım, 23 yaşında. Gelin hanım henüz 3 aylık nişanlı. Kayınvalidesi Beyhan hanım ise 10 bin TL’lik ödülü kazanıp, düğün hazırlığı yapmak istiyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Azerbaycanlı gelin Nöğreste'ye bakın Ruhşan kaynana kimdir

İlkay Devrim ve kayınvalidesi Nezahat Devrim kimdir? Çarşamba günü ter dökecek olan İlkay, 24 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Karslı gelin, mutfakta kendisine çok güveniyor. Nezahat hanım ise naif ama biraz muhalif birisi. İkili gözünü şimdiden büyük ödüle dikmiş durumda.

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