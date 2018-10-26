Zuhal Topal'la Sofrada Aysun'a bakın kaynanası Nurten Hanım kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 22-27 Ekim tarihleri arasında ter dökecek olan Aysun Kuşatan ve Kayınvalidesi Nurten Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Aysun Kuşatan ve Kayınvalidesi Nurten Hanım Kimdir? Haftanın final gününde ter dökecek olan Aysın Kuşatan, 26 yaşında. Yarışmacı mutfakta çok hızlı olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Nurten hanım ise titizlik takıntısıyla biliniyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.