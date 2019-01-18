Zuhal Topal'la Sofrada Ayşe kimdir kaynana Elif'e bakın

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 14 - 18 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Ayşe Tunar ve Kaynanası Elif Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Ayşe Tunar ve Kaynanası Elif Hanım kimdir? 10 bin liralık büyük ödülün belli olacağı haftanın finalinde yarışacak olan Ayşe Tunar, 3 aylık evli ve 24 yaşında. Gerçek bir lezzet aşığı olan Ayşe hanım mutfakta hızlı birisi. Ayşe hanım biraz fevri olmasına karşın elinin lezzetine güveniyor. Kaynanası Elif hanım ise mutfakta bir hayli maharetli…

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.