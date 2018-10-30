Zuhal Topal'la Sofrada Adana Berna kimdir Hayriye Hanım nereli

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yeni yarışmacıları belli oldu. 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Adana'da çekilecek olan yarışmada Songül-Hayriye Ongün, Yasemin-Latife Erdoğan, Berna Doğan-Meliha Yaman, Ebru-Yeter Özkaya ve Lütfiye-Hanife Hanım çiftleri10 bin liralık ödül için yarışacak. Peki yeni yarışmacılar Songül-Hayriye Ongün, Yasemin-Latife Erdoğan, Berna Doğan-Meliha Yaman, Ebru-Yeter Özkaya ve Lütfiye-Hanife Hanım çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacılar;
Songül Ongün ve Kaynanası Hayriye Hanım kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Songül, 43 yaşında ve iki çocuk annesi. Hayriye hanım ise sevecen ama evin tek hakimi... İki yarışmacı da iddialı olduğunu dile getiriyor.
Yasemin Erdoğan ve Kaynanası Latife Hanım Kimdir? Salı günü yarışmada ter dökecek olan Yasemin, 28 yaşında. İki yıllık evli olan yarışmacı, sessiz ve sakin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Kayınvalidesi Latife Gül Hanım ise atik ve heyecanlı...
Berna Doğan ve Kaynanası Meliha Yaman Kimdir? 37 yaşındaki Berna haftanın üçüncü gününde yarışacak. Yarışmacı tam bir sportmen. Kayınvalidesi Meliha hanım ise geliniyle iyi bir takım olup yarışmanın galibi olacaklarını söylüyor.
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