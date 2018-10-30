Zuhal Topal'la Sofrada Adana Berna kimdir Hayriye Hanım nereli

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 29 Ekim-2 Kasım haftası yarışacak yeni yarışmacıları belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada'nın Adana'daki yeni yarışmacıları Songül-Hayriye Ongün, Yasemin-Latife Erdoğan, Berna Doğan-Meliha Yaman, Ebru-Yeter Özkaya kimdir? İşte Zuhal Topal'ın yeni yarışmacıları...

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yeni yarışmacıları belli oldu. 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Adana'da çekilecek olan yarışmada Songül-Hayriye Ongün, Yasemin-Latife Erdoğan, Berna Doğan-Meliha Yaman, Ebru-Yeter Özkaya ve Lütfiye-Hanife Hanım çiftleri10 bin liralık ödül için yarışacak. Peki yeni yarışmacılar Songül-Hayriye Ongün, Yasemin-Latife Erdoğan, Berna Doğan-Meliha Yaman, Ebru-Yeter Özkaya ve Lütfiye-Hanife Hanım çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacılar; Twitter

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Songül Ongün ve Kaynanası Hayriye Hanım kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Songül, 43 yaşında ve iki çocuk annesi. Hayriye hanım ise sevecen ama evin tek hakimi... İki yarışmacı da iddialı olduğunu dile getiriyor. Twitter

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Yasemin Erdoğan ve Kaynanası Latife Hanım Kimdir? Salı günü yarışmada ter dökecek olan Yasemin, 28 yaşında. İki yıllık evli olan yarışmacı, sessiz ve sakin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Kayınvalidesi Latife Gül Hanım ise atik ve heyecanlı... Twitter

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