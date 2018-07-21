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Zuhal Topal'ın yeni projesi belli oldu!

Zuhal Topal'ın yeni projesi belli oldu!

İzdivaç programlarının sevilen ismi oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, farklı bir projeyle ekranlara dönüyor.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 11:11 - Güncelleme: 21-07-2018 11:11

Birçok ülkede yayınlanan, dünyaca ünlü format şirketi Global Agency’ye ait 'Momsters' isimli yarışma formatı, Zuhal Topal’in sunumuyla çok yakında ekranda olacak.

Yeni sezonda hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında, gelin ve kayınvalideler bir araya gelecek, kıyasıya rekabet yaşanacak.

''SÜRPRİZ BİR PROGRAM GELİYOR''
Zuhal Topal, yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği programla ilgili, “Eski geleneklerimizi, göreneklerimizi barındıran, kayınvalideler ve gelinler arasındaki ilişkileri ele alan, hem yarışma hem yemeği, sohbeti ve dedikoduyu barındıran sürpriz bir program geliyor" dedi.

''HAFTAYA ÇEKİMLERİMİZ BAŞLIYOR''
Uzun bir aradan sonra FOX ekranlarına döneceği için sabırsızlandığını belirten sunucu, “Haftaya çekimlerimiz başlıyor. İnşallah kısa süre sonra da ekranda buluşacağız” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

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