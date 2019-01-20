Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı isyan etti!

Zuhal Topal'ın açtığı tazminat davasında mahkeme tarafından 10 bin lira tazminat ödemesine karar verilen damat adayı Zekeriya Atak açıklamalarda bulunurken yaşananlara isyan etti.

Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı isyan etti!

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan ve özel bir televizyon kanalında katıldığı izdivaç programında, "Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız" diyerek stüdyoyu terk etmesinin ardından programın sunucu Zuhal Topal'ın açtığı tazminat davasında mahkeme tarafından 10 bin lira tazminat ödemesine karar verilen damat adayı Zekeriya Atak, işsiz olduğunu belirterek, "Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım?" dedi.

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Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı isyan etti!

Dondurma ustası Zekeriya Atak, tazminata neden olan konunun 3 yıl önce yaşandığını söyledi. O dönem terörle mücadele eden Türkiye'nin çok şehit verdiğini ancak Zuhal Topal'ın programında dans edilip oynandığını söyledi.

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Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı isyan etti!

Bu yaşananları protesto etmek için programa katıldığını belirten Atak, "Orada Solmaz isimli gelin adayı haftalarca, aylarca sürekli oynuyor ve dans ediyordu. O sıralarda Türkiye'de de şehitlerimiz vardı. Oraya çıktığımda, 'Türkiye'de o kadar şehitlerimiz var siz burada göbek atıyorsunuz, göbek attırıyorsunuz' deyip yayını terk ettim. Ondan sonra davalar başladı" dedi.

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Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı isyan etti!

"ZUHAL TOPAL'I ALLAH'A HAVALE EDİYORUM": Topal'ın açtığı dava sonra mahkemenin kendisini 10 bin lira tazminat ödemeyi mahkum ettiğini ancak Çağlayan Adliyesine giderek karara itiraz edeceğini ifade eden Zekeriya Atak, Seda Sayan'ın kendisini desteklediği iddialarının da asılsız olduğunu söyledi.

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