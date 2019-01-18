Zuhal Topal'ın 'şehit' davasında karar verildi! Seda Sayan'la nişanlısını da suçlamıştı

Zuhal Topal'ın şehitler üzerinden kendisine linç kampanyası başlatıldığını ileri sürerek dava açtığı damat adayı Zekeriya Atak, Seda Sayan ve Erkan Çelik için mahkeme son kararını verdi.

Zuhal Topal'ın bir dönem Fox TV ekranlarında sunucululuğunu yaptığı izdivaç programında yaşanan 'şehit' polemiğinin davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, damat adayı Zekeriya Atak, Seda Sayan ile o dönem nişanlı olduğu Erkan Çelik için son kararını verdi. Twitter

Facebook 1 8

Zuhal Topal, geçtiğimiz yıl Şubat ayında, program sırasında "Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız" diyerek stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak ile sosyal medya hesabından damat adayına destek veren Seda Sayan ile o dönem nişanlı olduğu Erkan Çelik'e 130 bin TL'lik tazminat davası açtı. Twitter

Facebook 2 8

Topal, dava dilekçesinde Zekeriya Atak'ın terör olaylarını ve verilen kayıplar nedeniyle yaşanılan derin üzüntüyü kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ileri sürdü. Seda Sayan ve o tarihte nişanlısı olan Erkan Çelik'in "Programını yok etmek için karalama kampanyası başlattıklarını" iddia etti. Sunucu dilekçesinde, "Aleyhimde başlatılan linç kampanyası sonrası korkudan evden çıkamaz hale geldim" dedi. Twitter

Facebook 3 8