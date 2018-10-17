Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya flaş Zuhal Topalla Sofrada cevabı

FOX TV'deki Zuhal Topal'la Sofrada programı'nın TV8'deki Yemekteyiz programından kopya olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı, zuhal Topal'ı "emek hırsızı" ilan etti... Zuhal Topal zehir zemberek bir açıklama ile cevap verdi.

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'nın formatının TV8'deki Yemekteyiz programından çalıntı olduğu iddiaları gündeme gelirken, Acun Ilıcalı'nın ardından Zuhal Topal ve Dual Medya'dan da ortak bir açıklama geldi. Twitter

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Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, programın reytinglerdeki başarısı nedeniyle haksız ithamlarla karşı karşıya olduğu dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Twitter

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- Dual Medya Prodüksiyon tarafından yapımı gerçekleştirilen Zuhal Topal'la Sofrada programına ilişkin olarak, sosyal medya aracılığıyka yönetilmiş haksız ithamlarla ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Twitter

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