Zuhal Topal ve Seda Sayan birlik mi oldu? 'Oyun üstünde oyun var'

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına bağlanan damat adayı Zekeriya Atak, "Bu olayların içerisinde oyun üstünde oyun var" diyerek Seda Sayan ve Zuhal Topal için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Zuhal Topal'ın bir dönem Fox TV'de sunduğu izdivaç programında damat adayı Zekeriya Atak ile yaşadığı 'şehit' polemiği için mahkeme son kararını verdi. Geçtiğimiz cuma günü görülen duruşma neticesinde Atak'ın Topal'a 10 bin liralık tazminat ödeyeceği öğrenildi. Ancak Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan damat adayı, "Bu olayların içerisinde oyun üstünde oyun var" diyerek şoke eden iddialarda bulundu. Twitter

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Şu anda çalışmadığını belirten Zekeriya Atak, "'Ülkemizde o kadar şehit varken göbek attıyorusunuz' sözlerim 10 bin liraya mal oldu. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim" diyerek isyan etti ve karara itiraz edeceğini açıkladı. Twitter

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Atak ardından avukatının Seda Sayan'ın avukatı Altın Mimir tarafından tutulduğunu ancak avukatın kendisi hakkında yalan dilekçeler verdiğini iddia etti. Damat adayı "Avukat bana tutuluyor ancak başkasına çalışıyor" ifadelerini kullandı ve Seda Sayan ile Zuhal Topal hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunarak şunları dile getirdi; Twitter

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