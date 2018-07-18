Zuhal Topal müjdeyi Instagram'dan verdi!

Evlilik programları yayından kaldırılınca bir süre inzivaya çekilen sunucu Zuhal Topal, soyal medya hesabından yeni projesinin sinyalini verdi.
Zuhal Topal paylaştığı fotoğrafın altına "Ekip, zehir, hazırlıklar tam gaz. Sürprizlere hazır ol" notunu düştü.
YENİ KANALI FOX TV
Zuhal Topal'ın yeni programı FOX TV'de yayınlacak. 'Yemekteyiz' (TV8) benzeri bir formatla ekrana geleceği konuşuluyor.
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