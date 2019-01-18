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Zuhal Topal damat adayından 10 bin TL kazandı

Zuhal Topal damat adayından 10 bin TL kazandı

ÖZEL bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal’ın, “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek, stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak'a açtığı tazminat davası sonuçlandı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 10:45 - Güncelleme: 18-01-2019 10:45

ÖZEL bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal’ın, “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek, stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak ile Atak’a sosyal medyadan destek veren Seda Sayan ve eski nişanlısı Erkan Çelik’e açtığı 130 bin TL'lik tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, damat adayının, ünlü sunucuya 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Sayan ve Çelik’e yönelik tazminat talebi ise reddedildi.

DAMAT ADAYINA DESTEK VEREN SEDA SAYAN'A DAVA AÇILMIŞTI
Zuhal Topal, geçtiğimiz yıl Şubat ayında, program sırasında “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak ile sosyal medya hesabından damat adayına destek veren Seda Sayan ile o dönem nişanlı olduğu Erkan Çelik’e 130 bin TL’lik tazminat davası açtı. Topal, dava dilekçesinde Zekeriya Atak'ın terör olaylarını ve verilen kayıplar nedeniyle yaşanılan derin üzüntüyü kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ileri sürdü. Seda Sayan ve o tarihte nişanlısı olan Erkan Çelik’in “Programını yok etmek için karalama kampanyası başlattıklarını” iddia etti. Sunucu dilekçesinde, “Aleyhimde başlatılan linç kampanyası sonrası korkudan evden çıkamaz hale geldim” dedi.

İFTİRA DAVALARI DEVAM EDİYOR
Seda Sayan ve Erkan Çelik’in avukatı Altın Mimir’in iddiaların gerçek dışı olduğunu savunarak, reddini istediği davanın dün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmasına Zuhal Topal'ın avukatı ile Sayan ve Çelik'in avukatı Mimir katıldı.  Damat adayı Zekeriya Atak'ın Seda Sayan ve Erkan Çelik'e zincirleme hakaret suçundan yargılandığını davada, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten mahkeme Erkan Çelik ile Zekeriya Atak'ın ayrıca Argun Korhan Saygıner, Fatih Portakal, Zeynep Esra Peker ve Zuhal Topal'a iftira suçundan yargılandıklarını da bildirdi.

Duruşmada Seda Sayan ve Erkan Çelik'in avukatı Altın Mimir, "Müvekkilim Erkan Çelik'e iftira edildiği ceza davasının sonunda verilecek kararla gerçek, kuvvetle muhtemel ortaya çıkacaktır. Dava reddedilsin.  Davacılar, Zekariya Atak'ı azmettirerek Seda Sayan ve Erkan Çelik hakkında video hazırlatmışlardır. Bununla ilgili karşı tazminat davamız devam etmektedir" dedi. Zuhal Topal'ın avukatı ise müvekkilinin maddi manevi zarara uğradığını savunarak, davanın kabul edilmesini istedi. 

SEDA SAYAN VE ESKİ NİŞANLISI HAKKINDAKİ TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ
Duruşma sonunda mahkeme Zuhal Topal'ın, Seda Sayan ve Erkan Çelik'e açtığı tazminat davasını reddetti. Damat adayı Zekeriya Atak'ın ise Zuhal Topal'a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. 

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