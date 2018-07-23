Zuhal Olcay'ın kızı dünya evine girdi

Zuhal Olcay, kızının Habil Özden ile nişanlandığını geçen yıl Instagram hesabından duyurmuştu. Genç çiftin düğününde Zuhal Olcay'ın yakın arkadaşı yapımcı Zeynep Atakan'ın yanı sıra çok sayıda ünlü de yer aldı.

Ceren Olcay'ın nikah şahitliğini, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin yapımcısı olarak da tanınan Zeynep Atakan üstlendi.