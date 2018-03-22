Zuhal Olcay Erdoğan'a ne dedi 10 ay hapis verilen sözler

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Zuhal Olcay'ı suçlu buldu.

Mahkeme, Zuhal Olcay'a 1 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi ile cezayı 10 aya düşüren mahkeme, daha önce kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile sabıkalı olan Olcay'ın bu cezasını ertelemedi.

Davayı karara bağlayan Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Olcay'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Olcay'ın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 10 aya indirdi. Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, kararı ertelemedi.

ZUHAL OLCAY ERDOĞAN'A NE DEDİ?

Zuhal Olcay, Kadıköy'de sahne aldığı barda, "Boş vermişim dünyayı isimli" şarkıyı müziğe uyumlu şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" şeklinde uyarlamış ve şarkıyı söylerken de el hareketleri yapmıştı. Bir izleyicinin 155 Polis İhbar hatını arayarak ihbar etmesi sonucu Olcay hakkında dava açılmıştı.

İZLEYİCİ RAHATSIZ OLUP İHBAR ETTİ: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.

Zuhal Olcay'a o hareketi pahalıya patladı! 10 ay hapis...