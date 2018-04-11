Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’i ortaya çıkan sosyal medya skandalı nedeniyle zorlu bir 2 gün bekliyor. Soruşturma süresince Salı günü Senato’da Çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek olan Zuckerberg, soruşturma öncesi suçlamaları kabul ettiğini kaydederken, bu skandaldan kendini sorumlu tuttuğunu ve üzgün olduğunu belirtti.

Zuckerberg, söz konusu komisyon tarafından açıklanan ifadesinde, "Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" diyen Zuckerberg, "Facebook'u ben kurdum, yönetiyorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum" ifadelerini kullandı.

"YAŞADIĞIM EN BÜYÜK PİŞMANLIKLARDAN BİRİ..."

Kongre'de Senatör Feinstein, ABD seçimlerine dış müdahalenin önlenmesi için neler yapıldığı sorusuna Zuckerberg şu yanıtı verdi:

"Bunun önüne geçmek 2018'deki önceliklerimizden. Bu şirketi yönetirken yaşadığım en büyük pişmanlıklardan biri, 2016'da Rusya'nın enformasyon operasyonlarını tespit etmekte gecikmemiz oldu."

"Geleneksel siber saldırılar olmasını bekliyorduk, bunları tespit ettik ... ama yeni enformasyon operasyonlarını tespit etmekte yavaştık."

Senatörlerin, "Sen veya Facebook'tan herhangi biri özel yetkili savcının bürosuna gittiği mi?" sorusuna Zuckerberg, "Evet. özel yetkili savcıyla çalışmamız gizli ve halka açık bir oturumda gizli bir bilgiyi ifşa etmeyeceğim" yanıtını verdi.