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Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

Son haftalarda sıkça konuşulan ve sosyal medya skandalının kahramanı İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica ile birlikte, skandalda payı bulunan Facebook’un CEO’su Mark Zuckerbeg, gelişmelerle ilişkin ABD Senatosu’nda ifade veriyor.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 00:08 - Güncelleme: 11-04-2018 00:08

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’i ortaya çıkan sosyal medya skandalı nedeniyle zorlu bir 2 gün bekliyor. Soruşturma süresince Salı günü Senato’da Çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek olan Zuckerberg, soruşturma öncesi suçlamaları kabul ettiğini kaydederken, bu skandaldan kendini sorumlu tuttuğunu ve üzgün olduğunu belirtti.

Zuckerberg, söz konusu komisyon tarafından açıklanan ifadesinde, "Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" diyen Zuckerberg, "Facebook'u ben kurdum, yönetiyorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum" ifadelerini kullandı.

"YAŞADIĞIM EN BÜYÜK PİŞMANLIKLARDAN BİRİ..."

Kongre'de Senatör Feinstein, ABD seçimlerine dış müdahalenin önlenmesi için neler yapıldığı sorusuna Zuckerberg şu yanıtı verdi:

"Bunun önüne geçmek 2018'deki önceliklerimizden. Bu şirketi yönetirken yaşadığım en büyük pişmanlıklardan biri, 2016'da Rusya'nın enformasyon operasyonlarını tespit etmekte gecikmemiz oldu."

"Geleneksel siber saldırılar olmasını bekliyorduk, bunları tespit ettik ... ama yeni enformasyon operasyonlarını tespit etmekte yavaştık."

Senatörlerin, "Sen veya Facebook'tan herhangi biri özel yetkili savcının bürosuna gittiği mi?" sorusuna Zuckerberg, "Evet. özel yetkili savcıyla çalışmamız gizli ve halka açık bir oturumda gizli bir bilgiyi ifşa etmeyeceğim" yanıtını verdi.

ZUCKERBERG'E KALDIĞI OTEL SORULDU, PAYLAŞMADI

Senatör Whip Durbin, Facebook kurucusuna yönelttiği soruya "Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?" diye başladı.

Zuckerberg'in gülerek "Hayır" yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istedi.

Zuckerberg'in buna da 'Hayır' yanıtını vermesi üzerine Senatör, "Sanırım her şey bundan ibaret, gizlilik hakkınız" dedi.

"İnsanları birbirlerine bağlamanın getirebileceği tüm iyi taraflara odaklandık" diyen Zuckerberg, "Ancak bunların kötü niyetle kullanılmasını engellemek için yeterince çalışmadığımız da şimdi apaçık ortada" dedi. Zuckerberg ayrıca, böylesi dev bir platformun "yalan haber, seçimlere yabancı müdahale, nefret söylemi ve veri güvenliği" gibi konularda istismar ve manipüle edilebileceğini anlamakta başarısız olduğunu kabul etti.

Rahat giyinmeyi seven Zuckerberg, her yerde giydiği ve kendiyle özdeşleşen gri tişört yerine takım elbiseyle objektiflere yansıdı.

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