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Zorla evlendirilmek istendi karşı çıkınca dehşeti yaşadı

Zorla evlendirilmek istendi karşı çıkınca dehşeti yaşadı

ABD'de yaşayan Iraklı aile, 20 bin dolar karşılığında kızlarını bir adamla evlendirmek istedi. Bunu kabul etmeyen 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızı dövüp suratına kızgın yağ döktüler.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 10:17 - Güncelleme: 27-03-2018 10:17

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Iraklı 16 yaşındaki lise öğrencisi Maarib Al Hishmaw, anne babasının 20.000 dolar karşılığında kendisini bir adam ile görücü usulu evlendirmesini kabul etmeyince anne ve babası tarafından dövüldü. Babasının yüzüne yemek yağı döktüğü kız evden kaçtı. Polis, genç kızı bir sığınma evinde buldu.

AİLENİN ELİNDEN ALINDI
Polis, kızın defalarca anne ve babasının şiddetine uğradığını ve ayrıca beş kardeşi ile beraber ailesinden alınıp koruma altına alındığını söyledi. Anne ve babanın yanı sıra kızın zorla evlendirilmek istendiği adamın da yargılanacağını açıklandı.

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