Zorla eve girip yengesine tecavüz etmişti! Genç kadın bakın ne istedi

ADANA'da yengesine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanınca ilk başta "Gönül rızasıyla birlikte olduk" diye savunma veren zanlı, ifadesini "Darp ettim ama birlikte olmadık" şeklinde değiştirdi. 3 çocuk annesi genç kadın, "Hem benim yuvamı yıktı hem kendi yuvasını yıktı. İdam istiyorum" dedi.

Olay, 2 Nisan Pazartesi günü Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan D.B., kayınbiraderi S.B.'nin tecavüzüne uğradı. D.B.'nin ihbarı üzerine gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden 3 çocuk annesi D.B. (27), kayınbiraderi S.B.'nin (30) idamını isteyerek sinir krizi geçirdi. Twitter

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Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen S.B., ilk ifadesinde yengesiyle gönül rızasıyla birlikte olduğunu savundu. Daha sonra ifadesini değiştiren S.B.'nin "Olay saatinde bahçede sigara içerken yengemin evinin kapısı açıldı. Ben de yengeme 'ne işin var' dedim. Bana cevap olarak 'kendimi mi yaptırıyorum? Bakkala gittim' deyince sinirlendim ve yengeme saldırdım. 10 dakika kadar darp ettim daha sonra kendi evime gittim. Kesinlikle tecavüz olayı olmadı" dediği öğrenildi. Twitter

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Tecavüze uğradığını iddia eden D.B. ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, kayınbiraderiyle gönül rızasıyla birlikte olmadığını savunarak, "Kayınbiraderim S.B. gece evime gelerek kapıyı açmamı istedi. Ben de kardeşim gibi gördüğüm kayınbiraderime kapıyı açtım. İçeri girdikten sonra kapıyı kitledi. Beni önce darp etti. Daha sonra zorla yatak odasına götürüp tecavüz etti" dedi. Twitter

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