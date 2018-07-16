Zor gününde yalnız bırakmadı! Cenazede dikkat çeken isim

Özcan Deniz’in bir yıldır kanser tedavisi gören ve bir süre önce durumu ağırlaşan babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Sadık Deniz'in cenaze namazı Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı. Sadık Deniz, cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Nisan ayında baba olan Özcan Deniz, bir yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz’in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Ünlü oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüştü.
CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM: Sadık Deniz Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar arasında Özcan Deniz'in eski dostu Mahsun Kırmızıgül de vardı...Uzun zamandır küs olduğu bilinen Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede bir araya geldi. Vefa örneği gösteren Mahsun Kırmızıgül’ün aksine cenazeye başka ünlü ismin katılmaması dikkat çekti.
EŞİNDEN DESTEK: Özcan Deniz camide babasının tabutunun başına gelerek bir süre tabuta sarılıp, ağladı. Feyza Aktan eşinin omzuna yaslanarak teselli etmeye çalıştı.
Mahsun Kırmızıgül, eski dostunu zor gününde yanında bırakmadı.
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