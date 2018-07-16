Zor gününde yalnız bırakmadı! Cenazede dikkat çeken isim

Özcan Deniz’in bir yıldır kanser tedavisi gören ve bir süre önce durumu ağırlaşan babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Sadık Deniz'in cenaze namazı Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı. Sadık Deniz, cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Nisan ayında baba olan Özcan Deniz, bir yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz’in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Ünlü oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüştü.