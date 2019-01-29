Zonguldak'taki feci kaza minik Efe'yi hayattan kopardı!

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde karşı şeride geçen otomobile TIR çarptı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; iddiaya göre, Adem Önder (42) idaresindeki 67 LK 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü atlayarak karşı şeride geçti.

Bu sırada Kepez istikametinden şehir merkezi istikametine seyir eden 67 SF 655 plakalı TIR otomobile çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Adem Önder ile araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Efe Önder, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 5 yaşındaki Efe Önder kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Adem Önder’in tedavisi ise devam ediyor.

TIR sürücüsü polis tarafından karakola götürülürken, kazada hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

  • Güncel 29 Ocak 2019 22:07
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