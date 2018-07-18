Zonguldak'ta tefeci operasyonu

ZONGULDAK'ta 'tefecilik yapmak' suçundan kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "tefecilik yapmak" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şüpheliyi yakaladı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenilen Ergün D.'yi (48) gözaltına alan ekipler, şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ergün D., hapis cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.