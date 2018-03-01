Zonguldak'ta onlarca araç yolda kaldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kar yağışı yüzünden Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara karayolunda bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalışırken, bazı araç sahipleri ise araçlarını yol kenarına bıraktı.

Soğanlı rampaları mevkisinde yolda kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kandilli kavşağında uzun araç trafiği oluşurken, polis ekipleri tırların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışması yaptığı güzergahlarda polis, sürücüleri dikkatli olmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.