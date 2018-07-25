Zonguldak'ta ikinci şok: Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde belediyeye ait kanalizasyon terfi hattı girişinde 15 gün içerisinde ikinci kez cenin bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesine ait kanalizasyon terfi hattında 9 Temmuz günü bulunan ceninin ardından belediye işçileri öğle saatlerinde bir cenin daha buldu.

Belediye işçilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcısı ve adli tabip olay yerinde yaptıkları incelemede ceninin cinsiyetinin kız ve 16-18 haftalık olduğunu belirledi.

Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenin Kdz. Ereğli Belediyesine ait cenaze aracı ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceninin incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 9 Temmuz günü aynı yerde bulunan ceninin kime ait olduğunu tespit etmek için özel ekip kurmuş ve hastane kayıtlarında yapılan inceleme sonrası D.A.’ya ulaşılmıştı.

Uzun süre anne olmak için bekleyen D.A. ifadesinde çocuğunu Devlet Hastanesinin acil tuvaletinde düşürdüğü bilgisini vermiş ve alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştı.

Polis kanalizasyonda bulunan ikinci ceninin kime ait olduğunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Güncel 25 Temmuz 2018 20:15
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