Zonguldak'ta ikinci şok: Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

ZONGULDAK'ta, Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda 15 haftalık cenin bulundu. Aynı kanalizasyonda 15 gün önce de cenin bulunmuştu.

Zonguldak'ta ikinci şok: Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediyeye ait kanalizasyon terfi hattı girişinde 15 gün içerisinde ikinci kez cenin bulundu.

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Zonguldak'ta ikinci şok: Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesine ait kanalizasyon terfi hattında 9 Temmuz günü bulunan ceninin ardından belediye işçileri öğle saatlerinde bir cenin daha buldu.

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Zonguldak'ta ikinci şok: Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

Belediye işçilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcısı ve adli tabip olay yerinde yaptıkları incelemede ceninin cinsiyetinin kız ve 16-18 haftalık olduğunu belirledi.

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Zonguldak'ta ikinci şok: Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenin Kdz. Ereğli Belediyesine ait cenaze aracı ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceninin incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

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