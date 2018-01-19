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Zonguldak'ta fırtına hayata felç etti

Zonguldak'ta fırtına hayata felç etti

Zonguldak kent merkezi ve Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve işleri zarar görürken, limanda bulunan bir tekne de battı.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 00:05 - Güncelleme: 19-01-2018 00:05

ZONGULDAK kent merkezi ve Ereğli ilçesinde meydana gelen fırtına nedeniyle limanda bulunan çok sayıda tekne battı, sahil güzergahında bulunan iş yerlerini su bastı, camları kırıldı.

Ereğli limanında balıkçılar, fırtına nedeniyle teknelerinin alabora olmaması için önlem almaya çalıştı.

Vatandaşların yardımıyla teknelerin bir kısmı karaya çekildi, çekilemeyen tekneler ise iple karaya bağlanmaya çalışıldı.

Fırtına nedeniyle, sahil güzergahında yürüyüş yolu zarar görürken, su basan çok sayıda iş yerinin camları kırıldı.

Fırtına, Ereğli Polisevi'ne zarar verirken, Yelken İhtisas Kulübü de sular altında kaldı, çok sayıda malzeme dalgalar arasında kayboldu.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü fırtına nedeniyle alarma geçirildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, yağışların ardından oluşan fırtınanın ciddi zarar verdiğini belirterek, "Dalga boyu yaklaşık 15 metreye ulaşmış durumda. Sahil bandında bulunan iş yerlerine ciddi zarar verdi, en az 10 tekne battı. İnşallah kısa sürede biter. Tek sevincimiz can kaybının olmayışı. Sahil güzergahında kaldırım taşları, banklar hepsi zarar gördü." diye konuştu.

Ateş, yarın sabahtan itibaren ilçe genelinde hasar tespit çalışmasının yapılacağını kaydetti.

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