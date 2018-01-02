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Zonguldak'ta doktor dehşeti! 3 polis yaralı...

Zonguldak'ta doktor dehşeti! 3 polis yaralı...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde psikolojik sorunları olan doktor Y.A., bıçakla dehşet saçtı. Bir polisi alnından, bir polisi gözünden yaraladı...

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 08:33 - Güncelleme: 02-01-2018 08:33

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğunu öne sürülen 32 yaşındaki doktor Y.A., bıçakla dehşet saçtı. İhbar üzerine bölgeye giden Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. sol gözünden bıçak darbesiyle, polis memuru Yusuf B. ise kaçmaya çalışan doktor Y.A.'yı yakalamak isterken düşerek yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. İlçe merkezindeki Kilimli Semt Polikliniği önünde bir kişinin elinde bıçakla dolaşarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine verilen adrese polis ekibi yönlendirildi. Polis ekibi, aile sağlığı merkezinde doktor olduğu öğrenilenr Y.A.'yı gözaltına almak isterken bıçaklı saldırıya uğradı. Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. ise sol gözünden bıçakla yaralandı. Kaçan Y.A.'yı kovalayan polis Yusuf B. de düşerek dizinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Y.A., Güney Mahallesi mezarlık mevkiinde kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.A.'nın ilçedeki aile sağlığı merkezinde doktor olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Olayda yaralanan polis memurları ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Komiser Orkun D. ile polis memuru Yusuf B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Uğur G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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