  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVMTV ödemelerinizi PTT güvencesi ile gerçekleştirin
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Zonguldak sapığına tahliye!

Zonguldak sapığına tahliye!

Zonguldak'ta 13 yaşındaki bir kız çocuğu, sokak ortasında istismara uğradı. O tacizciye 8 yıl hapis cezası verildi ancak bugün tahliye edildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 25-01-2019 16:04 - Güncelleme: 25-01-2019 16:04

Olay, 14 Kasım 2017'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sokakta gerçekleşti. 13 yaşındaki bir kız çocuğu, gittiği kurstan evine dönmek için yürümeye başladı. Ancak bir adam, küçük kıza yol üzerinde sarılarak, cinsel istismarda bulundu.

13 yaşındaki kız çocuğu çığlık atarak yardım isteyince, çocuğu bırakıp, kaçtı. Küçük kız yaşadıklarını ailesine anlattı ve aile şikayetçi oldu. Polisin yakalayarak gözaltına attığı adam suçlamaları kabul etmedi, "Yolda karşılaştım. 'Benden korkmuyor musun?' dedim. Bir abi olarak onu, kucakladım. Yanağından öperek ayrıldım. İddia edildiği gibi bir eylemde bulunmadım" dedi. Tutuklandı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılan adam bugün görülen karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan 'cezai ehliyetinin tam' ve 'akıl sağlığının yerinde olduğuna' dair rapor geldiğini söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi reddetti ve sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Zonguldak sapığına tahliye! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro