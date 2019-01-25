Zonguldak sapığına tahliye!

Olay, 14 Kasım 2017'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sokakta gerçekleşti. 13 yaşındaki bir kız çocuğu, gittiği kurstan evine dönmek için yürümeye başladı. Ancak bir adam, küçük kıza yol üzerinde sarılarak, cinsel istismarda bulundu.



13 yaşındaki kız çocuğu çığlık atarak yardım isteyince, çocuğu bırakıp, kaçtı. Küçük kız yaşadıklarını ailesine anlattı ve aile şikayetçi oldu. Polisin yakalayarak gözaltına attığı adam suçlamaları kabul etmedi, "Yolda karşılaştım. 'Benden korkmuyor musun?' dedim. Bir abi olarak onu, kucakladım. Yanağından öperek ayrıldım. İddia edildiği gibi bir eylemde bulunmadım" dedi. Tutuklandı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılan adam bugün görülen karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı.



Tutuklu sanık ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan 'cezai ehliyetinin tam' ve 'akıl sağlığının yerinde olduğuna' dair rapor geldiğini söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi reddetti ve sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi.