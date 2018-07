Zombieland 2 yolda!

İlk Zombieland filmi, ortaya koyduğu farklı bakış açısı ve eğlenceli yapısı ile bugüne kadar piyasaya sunulan en farklı çalışmalardan birisi diyebiliriz. Hikaye gidişatının yanı sıra, oyuncu performanslarınında odukça iyi olduğu yapım, sonunda ikinci filmi ile tekrardan ekranlara dönüyor.

Uzun zamandır çekimlerine başlanacağı iddiaları ile ortalıklarda dolaşan film, sonunda resmi olarak onaylandı. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Zombieland 2 için yeşil düğme verilmiş durumda. Filmin çekimlerine Ocak 2019'da başlanacak.

Gelen bir diğer bilgiye göre ise ilk filmde yer alan kadronun aynısı devam filminde de bizleri selamlayacak. Bu oldukça sevindirici bir haber diyebiliriz. Tabii ki de film sadece aynı kadro ile ilerlemeyecektir, farklı tatlarında araya katılacak olması bizleri heyecanlandırır açıkçası. Ruben Fleischer tarafından yönetilecek olan filmin senaryosu ise Rhett Reese ve Paul Wernick tarafından yazılacak.

Filmde Woody Harrelson (Solo: A Star Wars Story), Jesse Eisenberg (Now You See Me), Emma Stone (La La Land) ve Abigail Breslin (Scream Queens) yer alacak.

Kaynak: Teknolojioku