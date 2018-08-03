Zombi çocuk intihar etti! Lady Gaga'dan duygusal paylaşım

Vücudunu kaplayan dövmeleri nedeniyle 'Zombi Çocuk' olarak anılan model Rick Genest, Kanada'nın Montreal şehrindeki evinde ölü bulundu. Kanada Radyosu,polis kaynaklarına dayandırarak 32 yaşındki Genest'in intihar ettiğini duyurdu. Şarkıcı Lady Gaga da arkadaşı Genest'in intihar ettiğini doğrulayarak taziye açıklaması yaptı.

Gaga Twitter'dan yaptığı açıklamada "Arkadaşım Rick Genest'in intiharı kahredici olmanın da ötesinde. Bu kültürü değiştirmek için daha fazla çaba serfetmeliyiz, akıl sağlığı konusunu ön plana çıkarmalı ve bu konu hakkında konuşmanın ayıp olduğu algısını silmeliyiz. Eğer acı çekiyorsanız bugün bir arkadaşınız ya da ailenizi arayın. Birbirimizi korumalıyız" dedi.