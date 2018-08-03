Zombi çocuk intihar etti! Lady Gaga'dan duygusal paylaşım

Tüm vücuduna yaptırdığı dövmeleriyle ünlenen model Rick Genest evinde ölü bulundu. 'Zombi Çocuk' olarak anılan Genest'in intihar ettiği açıklandı.

Zombi çocuk intihar etti! Lady Gaga'dan duygusal paylaşım

Vücudunu kaplayan dövmeleri nedeniyle 'Zombi Çocuk' olarak anılan model Rick Genest, Kanada'nın Montreal şehrindeki evinde ölü bulundu. Kanada Radyosu,polis kaynaklarına dayandırarak 32 yaşındki Genest'in intihar ettiğini duyurdu. Şarkıcı Lady Gaga da arkadaşı Genest'in intihar ettiğini doğrulayarak taziye açıklaması yaptı.

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Zombi çocuk intihar etti! Lady Gaga'dan duygusal paylaşım

Gaga Twitter'dan yaptığı açıklamada "Arkadaşım Rick Genest'in intiharı kahredici olmanın da ötesinde. Bu kültürü değiştirmek için daha fazla çaba serfetmeliyiz, akıl sağlığı konusunu ön plana çıkarmalı ve bu konu hakkında konuşmanın ayıp olduğu algısını silmeliyiz. Eğer acı çekiyorsanız bugün bir arkadaşınız ya da ailenizi arayın. Birbirimizi korumalıyız" dedi.

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Zombi çocuk intihar etti! Lady Gaga'dan duygusal paylaşım

AKTÖR VE MODEL: ‘Zombi Çocuk’ olarak bilinen Genest, ilginç dövmeleri nedeniyle aktörlük ve modellik yapıyordu. Genest’in dövmelerinin ardında ise dramatik bir hikaye yatıyor.

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Zombi çocuk intihar etti! Lady Gaga'dan duygusal paylaşım

DRAMATİK BİR HAYAT HİKAYESİ: 15 yaşında beyninde bir tümör olduğu tespit edilen ve ölümle burun buruna gelen genç adam, geçirdiği bir operasyon sonrası tümörden kurtuldu ve yaşam savaşını kazandı.

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