Ziynet Sali isyan etti: Adam kalmadı herkes çapkınlık peşinde

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Bodrum Kamati Otel'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. 43 yaşındaki şarkıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bodrum Antik Tiyatro'da vereceği konser öncesi Bodrum'da moral depoluyor. Ünlü şarkıcı, otelde rastladığı bir arkadaşının çocuğunu sevdi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sali, "Ben çocuk sahibi olamadım. Zamanım da var, ama evlat edinebilirim" ifadelerini kullandı.
''ADAM KALMADI HERKES ÇAPKLINLIK PEŞİNDE: "Ne yazık ki gen yok. Gen arıyorum, çocuk yapacak adam kalmadı. Herkes çapkınlık peşinde" diyen Ziynet Sali, "Gen bulsam çocuk yaparım" şeklinde konuştu. Denize giren ve güneşlenen Sali, iskelede kas germe hareketleri yaptı. Sali, kas germe hareketleri sonrası yanına gelen midyeciden midye yemeden edemedi.
İşte Ziynet Sali'nin tatilinden kareler...
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