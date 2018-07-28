Ziynet Sali isyan etti: Adam kalmadı herkes çapkınlık peşinde

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Bodrum Kamati Otel'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. 43 yaşındaki şarkıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bodrum Antik Tiyatro'da vereceği konser öncesi Bodrum'da moral depoluyor. Ünlü şarkıcı, otelde rastladığı bir arkadaşının çocuğunu sevdi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sali, "Ben çocuk sahibi olamadım. Zamanım da var, ama evlat edinebilirim" ifadelerini kullandı.