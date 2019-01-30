Ziya Selçuk'tan son dakika açıklama! Önümüzdeki hafta açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Selçuk temel liselerin kapanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız. Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun diyen Selçuk şu açıklamalarda bulundu:

NET BİR YOL HARİTASINA SAHİBİZ: Dershaneler meselesi de bilinen, sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarının ne olduğunun açık şekilde bilindiği bir husus. Bu bağlamda ben bütün velilerimize açıklıkla ifade etmek isterim. Yerine ne koyacağımız konusunda ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiyiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda açıklama fırsatımız olacak, hazırlıklarımız bitti.

SÜRPRİZ YOK: Biz elimizden geldiği kadar sürpriz yapmayacağız derken; bir sürpriz yok. Bu 4-5 sene önce alınmış olan ve bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili aktörlerle açıklıkla paylaşacağız. Ben sadece bu konunun velilerimiz tarafından dikkatle ele alınmasına önem verdiğimi belirtmek isterim. Çünkü bu konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılması gibi girişimler söz konusu olabilir. Bunların engellenmesiyle ilgili biz her türlü önlemi alma imkanına sahibiz ve ısrarla da takip edeceğiz.

PİLOT ÇALIŞMALAR ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR: Pilot çalışmalar şubat ayında başlıyor. İmkanı daha zayıf olan okullarımız için dönüşüm planlıyoruz. Biz 3 yıllık bir takvim ortaya koyduk. Takvim belgede olmasına rağmen niye değişiklik gerçekleştirilmiyor sorularına maruz kalıyoruz. Bir değişiklik yaparken niye ve nasıl yaptığımızı derinlikli olarak analiz etmek zorundayız. Biz neyi ne zaman yapacağımızı takvimde çok net belirttik. Ben çayın demlenmesinden yanayım.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ ŞUBAT'TA 30 OKULDA BAŞLAYACAK: Benim önemsediklerimden bir diğeri de tasarım beceri atölyeleri. Bu projenin de Şubat ayında Türkiye’de 30 kadar okulumuzda pilot olarak başlanacağının, inşaatların tamamlandığını, öğretim programı içeriklerinin hazırlandığını ifade etmek isterim. Çok önemsiyorum; bizim orta okullarda bile üniversitedeki bazı meslek alanlarının izdüşümünü görmek durumundayız.

Örneğin mühendislik atölyesini ilkokulda görmek zorundayız. Eğer bunu görürsek çocuklarda meslek bilincinin oluşması, küçük yaştan itibaren ellerini daha fazla kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu ve buna benzer bir çok somut projenin ortaya konulmasıyla beraber; eğitim camiasının beklediği, velilerimizin ve çocuklarımızın beklediği somut olarak hayata geçecek aşamalar nelerdir sorusunun cevabını vermeye başlamış olacağız.