Ziya Selçuk'tan önemli açıklama: Bundan sonra iş garantili...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk "Bundan sonra eğitim sisteminde iş garantili liseleri ön plana çıkaracağız." dedi.İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Aslında eğitimi sadece okulla ilişkilendirmemek lazım. Eğitimde başarı bir maraton koşusu gibi. Okulda ben parlak bir öğrenci değildim. Okuldaki mekanizma bana göre değildi. Daha araştırmacı bir tarzım vardı.

LİSE BİRİNCİ SINIFTA KALDIM: Bizim dönemimizde öğretmenler çok iyiydi. Hatta sınıfta kalmak çok sıradan bir şeydi. Ben de lise birinci sınıfta ikmale kaldım. Okula 4.5 yaşında başladım.

ÇOCUĞUN HAYATA DOKUNMASI LAZIM: Çocuğun eğitimi dediğimizde büyüklerle vakit geçirebilmek, doğada daha fazla vakit geçirebilmek aslında bir eğitimdir. Hayata dokunmazsa çocuk bütünsel olarak gelişmez. Siz ders çalışmak için çocuğu zorlarsanız onu başka bir yerden çıkar.

KİLİT OLAY: KİTAP OKUMAK: Benim için kilit olay: Kitap okumak. Kitap okuyan çocuklar her zaman fark atar. Okuduğunu anlaması artıyor ve böylelikle Matematik daha iyi hale geliyor. Yabancı dili daha çabuk öğreniyor.

İŞ GARANTİLİ LİSELER: 2023 Eğitim vizyonu için 3 yıllık bir altyapı çalışması var. Herkesin üniversite okumasına gerek kalmadan liseler açıyoruz. ASELSAN, ODTÜ ile sürekli çalışmalar yapıyoruz. İş garantili liseler açıyoruz. Türkiye'de üniversiteyi bitirmek iş istihdamı olarak görülüyor. Bunu değiştirmek istiyoruz. Ben okulu çok önemserim. Toplumda aile neyse okul da o kadar önemlidir.

ÖĞRETMEN İDARECİ EĞİTİMİ: Herkes kendi kişisel ölçütlerinde okulları yönetmeye çalışıyor. Hiçbir ülkenin eğitim kalitesi öğretmenin kalitesinden öteye geçemez. Öğretmen ve yönetici eğitimi olmazsa olmazdır. Geçen hafta yöneticilerle ilgili geçen hafta bir kararname çıktı. Mayıs ayında bir sınav yapılacak. Üstün zekalılarla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkçe için söz varlığımızı ortaya koymamız lazım.

ÇOCUKLAR MÜCADELEYİ ÖĞRENMELİ: Bizim yapmamız gereken Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre hareket etmemiz lazım. Lise çağında bir çocuğun üretime katkı vermesi önemlidir. Yetişkinler çocukları fanus içinde yetiştirmeye çalışıyorlar. Çocuklar zorlanmalı ve problemlerle baş edebilmeli.Plastik sektörünün 15 bin kişiye ihtiyacı var. Mezun yok. Bunu tamamlamamız lazım. Gıda sektöründe keza. Buna göre bir yol haritası hazırlayacağız.

DERS SAYILARI AZALTILACAK MI: Biz dersler için bir kaç taslak üzerinde çalışıyoruz. Bir iki ay içerisinde ortaöğretimde ders sayıları ve nitelikleri açısından bir lansman yapacağız. Ekonomik olarak bir yere gelen ülkelere baktığımızda zorunlu eğitimde şunu görüyoruz. Temel eğitimden sonra uzmanlaşıyor. Ben ne yaparsam yapayım geçeceğim diyor öğrenci. Birçok dersten yüzeysel olarak öğrenmek yerine yeteneğine göre derinlik kazanması lazım.

İLKOKUL ÖNCESİNDEN ÇOCUKLARIN YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARILACAK: Nasıl bazı ülkelerde misal: Yeni Zelanda, Japonya'da lisede 5-6 ders varsa sonrasında uzmanlaşıyorsa bunu burada başarmalıyız. Bizde 5-6 derse indiremeyiz ama burada bir orta yol bulup, çocukların ve Türkiye'nin iktisadi menfaatlerini gözeterek yapılacak.

LİSEDE DERSLERİ YARI YARIYA İNDİRECEĞİZ: Biz şimdi yaptığımız planlamada okul öncesi bu çocuğun yeteneğini ortaya çıkaracağız. Bunu ilkokuldan itibaren yapacağımız için lise biterken artık kafasında ne var olmayacak. Liselerde 15-16 ders var. Yarı yarıya düşecek. Önümüzdeki eğitim yılında buna başlayacağız. Bundan sonra her ay büyük projeleri açıklayacağız.

MÜFREDATLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VAR MI: Müfredat çok etkili değil. Diyelim Hamlet diye bir oyun var. Bu mükemmel bir oyun ama bunu kimler oynayacak. Müfredatta buna benzer. İlk defa Türkiye'de şöyle bir şey olacak: İlk kez öğretmenleri eğiteceğiz sonra müfredatı değiştireceğiz.

ÖĞRETMENİN PERFORMANSI ŞU AN İÇİN ÖLÇMÜYORUZ: Ben performansı çok benimsemem. Bütün her şey performans odaklı değil. Biz sadece çocukların performansını ölçüyoruz. Gerekli şartlar olmadan öğretmenin performansını ölçemeyiz. Öğretmenlik öğrenmek yolculuğudur. Bu bir kemalat sürecidir. Öğretmen her zaman kendini yenileyen biridir. Aslında terbiyenin dışarıdan bir şey vermeyendir. Çocuğun içindekini ortaya çıkarandır. Eğitimde sürpriz yapmayacağız. Ne öğretmen ne idareci ne öğrenci rahatsız olmayacak.

ÖĞRETMENE SINAV: Biz sadece MEB olarak yokuz. Bu sınavı ani bir şekilde yapmayacağız. Bütün alt yapıyı hazırlayacağız. Öğretmen atamasında pedagojik formasyonu kaldıracağız.

ŞUBAT ATAMASI İÇİN RAKAM BELLİ DEĞİL: Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Maliye Bakanlığı'yla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu ara tasarruf dönemindeyiz. Bu konuyla ilgili çok kısa sürede açıklama yapılacak. Şubat ataması için şu an rakam belli değil.

LYS DEĞİŞECEK Mİ: Ben sınavın adını ya da sistemi değiştirmenin bütünü değiştirmiyorsunuz. Bizim bu sene değişiklik yapmaya ihtiyacımız yok. Bazı dedikoduları görüyorum. LYS değişiyor gibi. Biz çocuklarımıza sürpriz yapmayacağız. Düzenlemede bazı sıkıntılar var onu düzelteceğiz. Aileler ve çocuklar rahat olsun. Bu yüzden örnek soruları veriyoruz. Sayısal kısımda süreyi 20 dk uzatıyoruz. Zamanla sınavla yer alan okullar azalacak ve okullarla aralardaki fark azalacak.