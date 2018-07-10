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Ziya Selçuk twitterda Barış Atay iddiası ile olay oldu işin aslı...

Ziya Selçuk twitterda Barış Atay iddiası ile olay oldu işin aslı...

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk günden twitter kurbanı oldu. Ziya Selçuk adına açılan sahte hesaptan atılan Barış Atay twiti gündem olunca işin aslı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 16:15 - Güncelleme: 10-07-2018 16:36

Twitter dünyası yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ait olduğu sanılan bir hesaptan atılan twitle çalkalandı.

Söz konusu hesapta 'Beni büyük sorumluluk gerektiren Türk çocuklarının geleceğini bana emanet eden beni Milli Eğitim Bakanı olarak kabineye layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum' diye yazan Ziya Selçuk'a yeni HDP milletvekili Barış Atay laf dokundurdu. Atay, 'Parayı damada emanet etmemiş' diye yazınca Ziya Selçuk'a ait olduğu söylenen hesaptan 'senin gibi çocuklar yetiştirmeyeceğim' yazan bir yanıt geldi.

İşin aslı ne hesap Ziya Selçuk'un mu? : Twitter alemini çalkalayan söz konusu yazışmaya ilişkin işin aslını yeni bakan Ziya Selçuk açıkladı. Adı bakan olarak açıklandıktan sonra, adına 6 farklı hesabın açıldığını söyleyen Ziya Selçuk, "Gerekli mercilere, gerekli talimatları verdim" dedi.

HESAP SAHTE : HDP Hatay Milletvekili Barış Atay ile gündem olan yazışmanın yapıldığı  '@TCmilliegitm' hesabının kendisine ait olmadığını söyleyen Selçuk, "Twitter'da 1 kişisel hesabım var" diye konuştu.

Ziya Selçuk'un gerçek twitter hesabı şöyle: @ziyaselcuk
Sahte hesap : @TCmilliegitm

Gerçek kişisel hesabında çok fazla paylaşımda bulunmayan Ziya Selçuk, okulunun etkinlerine sıklıkla yer veriyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın hesabındaki eski paylaşımları arasında en dikkat çekici olanı üniversitelerin bölünmesine yönelik karara ilişkin. MEB'in Profesör bakanı Selçuk, 'parçalanmaya' karşı çıkan şu twiti atmış:

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel Maya Okulları'nın sahibi. Profesör Ziya Selçuk eğitimci mazisi ve karizmatik kişiliği ile öne çıkıyor. 

Yeni bakan yemin etti: Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk bugün Meclis'te yemin ettik. Hemen ardından da bakanlığa giderek görevi İsmet Yılmaz'dan teslim aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 16:35 İşin aslı Türk Lirası yüzde 1.87 değer kaybetti. ..

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KİMDİR ?
Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen nereli okulları hangileri, eşi ve çocukları ile akademik kariyerinden kesitler içeren yaşam biyografisi: Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. İngilizce bilen Prof. Ziya Se

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