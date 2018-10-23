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Ziya Selçuk milli manevi ve evrensel değerleri 10 ana başlıkta açıkladı

Ziya Selçuk milli manevi ve evrensel değerleri 10 ana başlıkta açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda verilen millî ve manevi değerler eğitiminin bu yıl güncellenen müfredatların ana odağını oluşturduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 10:15 - Güncelleme: 23-10-2018 10:15

Mevcut müfredatları da kapsayan geniş bir literatür taraması yapıldığını kaydeden Selçuk, “Öğrencilere aktarılması hedeflenen millî, manevi ve evrensel değerler 10 ana başlık altında toplanmıştır. Öğrencilere aktarılması hedeflenen kök değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, otokontrol, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir” dedi.

Bakan Selçuk, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in soru önergesine verdiği cevapta okulların ve öğretmenlerin millî ve manevi değerleri müfredatların bütünleyici bir parçası olarak ele alması gerektiğini belirtti.

Selçuk, “Öğrencilere okul içinde ve dışında değerleri pratiğe dönüştürmeleri için uygun ve etkili fırsatlar sağlanması, değerlerin anlamlı ve kalıcı olması için öğrencilerin akıl yürütme, sorgulama, araştırma, yorum yapma, bağlantı kurma ve değerlendirme becerilerini kullanabilecekleri drama, rol oynama gibi çalışmalarla aktarılması düşünülüyor” diye konuştu. 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • nasıl öğrenecek 23 Ekim 2018 10:24 6 yasındakı çocuk turk olduğunu bılmez ise nasıl milli ve manevi derleri öğrenecek.milli ve manevi değerlerin hepsi turk kimliği altında vücut bulur beyler ..asker ocağına peygamber ocağı denir ...amecan askerinin ocağına denmez örneğin..

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KİMDİR ?
Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen nereli okulları hangileri, eşi ve çocukları ile akademik kariyerinden kesitler içeren yaşam biyografisi: Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. İngilizce bilen Prof. Ziya Se

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