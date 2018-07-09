Ziya Selçuk kimdir maya okullarının sahibi eşi ve çocukları

Herkes Ziya Selçuk ismini merak ediyor. Peki Prof. Dr. Ziya Selçuk kimdir? Maya Okullarının sahibi Ziya Selçuk aslen nereli?

ZİYA SELÇUK KİMDİR? Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu..Eğitimci olan ve Prof. Dr. unvanı bulunan Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazdı.

Özel Maya Okulları'nın kurucusu olan Selçuk, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.

KİTAPTA BÖLÜMLER:

İlköğretimde Rehberlik. Nobel Yayıncılık. Ankara 1999.(Bağımsız bölüm)

Çocuklarımız İçin Eğitim Sohbetleri. Pegem Yayıncılık. Ankara 2001. (Bağımsız bölüm)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE TAM METNİ BASILMIŞ MAKALELER:

Çocuk İstismarı ve İhmali. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1988, Sayı 2.

Eğitimde Sınavın Yeri ve İlgili Görüşler. Milli Eğitim. 1988, Sayı 73, s.46

Sınav Kaygısı. Eğitim ve Bilim, 1987, Sayı 66, s.35

İlkokulda Matematik Öğretimi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı II.

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı. Çağdaş Eğitim. Mart 1989, Sayı 142, s.26.

Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Etkililiğini Arttırmada Öğrenme Stratejilerinin Kullanılması: Genel Bir İnceleme. Eğitim. 1992, Sayı 1. (G.Ü. Araştırma Görevlisi B. Öztürk ile birlikte.)

Psikolojik Yardım İlişkilerinde İnformel Kaynaklar: Güzin Abla Örnek olayı. Eğitim. 1992, Sayı 2.

Çocuk Korkularıyla İlgili Danışma Yaklaşımları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 4. Ankara , 1995.

“Bir Eğitim ve Rehberlik Sorunu: Okullarda Kopya Çekme”. Eğitim Yönetimi. Sayı 3. Ankara , 1995.

10-16 Yaş Çocukların Merak Ettikleri Cinsel Konulara İlişkin Bir Araştırma. (Özet). Eğitim, Sayı 7, 90-96, 1994

“ Zorunlu Öğretim Üzerine” Türk Yurdu. C.17. s.123.

“Örnek Bir Oriyantasyon Programı”. Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 5, 443

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