Zirveyi zorlayacak telefon Huawei Honor 10 tanıtıldı!

Huawei P20 ile yarışır özelliklere sahip olan yeni Honor 10, yüksek çözünürlüklü çift kamerası ve sen derece güçlü işlemcisi ile devleri zorlayabilir. Huawei’nin alt markası olan ve kısa süre önce Türkiye piyasasına da resmi olarak giriş yapmış olan Honor, yeni amiral gemisi Honor 10’u resmi olarak tanıttı. Geçtiğimiz ay sonunda tanıtılan Huawei P20 ve P20 Pro’da bulunan Kirin 970 işlemcisinden gücünü alan cihaz, Android 8.1 Oreo önyüklü olarak kutudan çıkacak.

Honor 10’un en önemli özelliklerinden biri de 16 megapiksel RGB ve 24 megapiksel monokrom sensörden oluşan çift arka kamerası. Portre modunu destekleyen bu kameralar, ayrıca x2 optik yakınlaştırma özelliğine sahip. 24 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ise hem yapay zeka destekli güzelleştirme hem de yüz tanıma özelliğine sahip.

Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak Honor 10’un 64GB depolama alanı bulunan versiyonu 1650 TL fiyat etiketi ile satışa çıkarken, 128GB depolama alanı bulunan versiyonu 1900 TL fiyata sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.

Honor 10’da Huawei çatısı altında olmanın verdiği tecrübe ile dizayn edilen bir çift kamera yer alıyor. Bu kameralardan ilki 16 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Honor tarafından ana kamera olarak adlandırılan bu kamera renkli fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Telefonun ikinci kamerası ise 24 Megapiksel değerinde ve ana kamerada olduğu gibi f/1.8 değerinde bir diyafram açıklığı var. Bu kamera da tıpkı Leica tarafından tasarlanan Huawei akıllı telefonların kameralarında olduğu gibi monokrom fotoğraflar çekebiliyor. Telefonun ön tarafında ise selfie tutkunları için tasarlanmış 24 Megapiksel değerinde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera var. Honor 10'un tüm kameraları -ki buna ön kamera da dahil- yapay zeka destekli.