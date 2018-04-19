Zirveyi zorlayacak telefon Huawei Honor 10 tanıtıldı!

Huawei P20 ile yarışır özelliklere sahip olan yeni Honor 10, yüksek çözünürlüklü çift kamerası ve sen derece güçlü işlemcisi ile devleri zorlayabilir.

Zirveyi zorlayacak telefon Huawei Honor 10 tanıtıldı!

Huawei P20 ile yarışır özelliklere sahip olan yeni Honor 10, yüksek çözünürlüklü çift kamerası ve sen derece güçlü işlemcisi ile devleri zorlayabilir. Huawei’nin alt markası olan ve kısa süre önce Türkiye piyasasına da resmi olarak giriş yapmış olan Honor, yeni amiral gemisi Honor 10’u resmi olarak tanıttı. Geçtiğimiz ay sonunda tanıtılan Huawei P20 ve P20 Pro’da bulunan Kirin 970 işlemcisinden gücünü alan cihaz, Android 8.1 Oreo önyüklü olarak kutudan çıkacak.

18
Zirveyi zorlayacak telefon Huawei Honor 10 tanıtıldı!

Honor 10’un en önemli özelliklerinden biri de 16 megapiksel RGB ve 24 megapiksel monokrom sensörden oluşan çift arka kamerası. Portre modunu destekleyen bu kameralar, ayrıca x2 optik yakınlaştırma özelliğine sahip. 24 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ise hem yapay zeka destekli güzelleştirme hem de yüz tanıma özelliğine sahip.

28
Zirveyi zorlayacak telefon Huawei Honor 10 tanıtıldı!

Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak Honor 10’un 64GB depolama alanı bulunan versiyonu 1650 TL fiyat etiketi ile satışa çıkarken, 128GB depolama alanı bulunan versiyonu 1900 TL fiyata sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.

38
Zirveyi zorlayacak telefon Huawei Honor 10 tanıtıldı!

Honor 10’da Huawei çatısı altında olmanın verdiği tecrübe ile dizayn edilen bir çift kamera yer alıyor. Bu kameralardan ilki 16 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Honor tarafından ana kamera olarak adlandırılan bu kamera renkli fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Telefonun ikinci kamerası ise 24 Megapiksel değerinde ve ana kamerada olduğu gibi f/1.8 değerinde bir diyafram açıklığı var. Bu kamera da tıpkı Leica tarafından tasarlanan Huawei akıllı telefonların kameralarında olduğu gibi monokrom fotoğraflar çekebiliyor. Telefonun ön tarafında ise selfie tutkunları için tasarlanmış 24 Megapiksel değerinde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera var. Honor 10'un tüm kameraları -ki buna ön kamera da dahil- yapay zeka destekli.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro